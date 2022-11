ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 78 auf 60 Euro gesenkt. Die Kursschwäche sei übertrieben, schrieb Analyst Christian Salis am Freitag in Reaktion auf ein neues Tief seit 2019 am Vortag infolge schlechter Nachrichten zum Hoffnungsträger E-Rezept. Er kappte seine Umsatzschätzungen aufgrund der erneuten Verzögerung in der Einführung des E-Rezepts sowie angesichts des Konjunkturabschwungs. Zudem berücksichtigt Salis die Zinswende in seinem Bewertungsmodell. Die Kursschwäche sei aber übertrieben, schließlich sei das Unternehmen immer noch die führende Online-Apotheke in Europa./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 08:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 08:24 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------