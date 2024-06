ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt New Work auf 'Sell' - Ziel 66,25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat New Work (New Work SE (ex XING)) angesichts des geplanten Börsenrückzugs von "Hold" auf "Sell" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 51 auf 66,25 Euro angehoben wurde. Burda Digital biete den übrigen Aktionären 66,25 Euro je Aktie, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Dienstag vorliegenden Studie und passte sein Kursziel an diesen Preis an. Er empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen und die Aktien abzustoßen. Die Entscheidung ermögliche es Burda, die Xing-Plattform in ein Job-Recruiting-Netzwerk umzuwandeln - und dies ohne die börsenüblichen Berichtszwänge./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 07:52 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 08:06 / MESZ

