ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Norma Group (NORMA Group SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 27 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller blieben getrübt, da sich derzeit schlecht vorhersagen lasse, wann die Lockdowns in China beendet würden, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 08:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 08:33 / MESZ