ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 46 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) anlässlich der Turbulenzen um die KI-Software des chinesischen Start-ups DeepSeek von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 72,10 auf 46,00 Euro gesenkt. Der disruptive Ansatz von DeepSeek werde die Spielregeln in puncto Künstliche Intelligenz - mindestens bis zu einem gewissen Grad - verändern, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DeepSeek zeige, dass man mit weniger mehr erreichen kann, wenn es um KI-Hardware und LLM-Training geht. Für den Halbleiterzulieferer befürchtet er nun eine Verlangsamung des Auftragseingangs und sieht deshalb seine Prognosen für 2026 in Gefahr. Die Abstufung begründete er mit der verschlechterten Visibilität und einer Änderung des Bewertungsmodells./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:27 / MEZ

