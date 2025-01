ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Verbio auf 16,80 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) von 25 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau sorge für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis beim Biospritanbieter, schrieb Analyst Tim Wunderlich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Schätzungen nach der Gewinnwarnung. Der "perfekte Sturm" bei den Preisen werde in den kommenden Quartalen drehen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 08:18 / MEZ

