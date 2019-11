ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser senkt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 51 Euro gesenkt. Das Niveau der Schmelz- und Raffinierlöhne des Kupferkonzerns sei wohl nicht zu halten, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Schätzungen für diese Verarbeitungsentgelte deutlich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / 08:18 / MEZ

