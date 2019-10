ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser startet Puma mit 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat PUMA SE mit "Buy" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Wildkatze werde von der Leine gelassen, titelte Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller schlage aus dem Nachholpotenzial gegenüber Nike und Adidas Kapital. Er rechnet bis ins Jahr 2021 mit einem ausgezeichneten jährlichen Umsatzanstieg und einem überlegenen Gewinnwachstum./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 18:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 08:05 / MESZ

