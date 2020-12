ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser: Tele Columbus nach Offerte verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Tele Columbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Die von einer Gesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners gebotenen 3,25 Euro je Aktie lägen deutlich über den 1,70 Euro, die er als Wert für den Kabelnetzbetreiber als eigenständiges Unternehmen ermittelt habe, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nachdem schon United Internet und Rocket Internet die Andienung ihrer Anteile zugesagt hätten, müssten nur weitere 12 Prozent des Aktienkapitals die Offerte annehmen, damit die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent erreicht werde. Der Experte rät, die Papiere an der Börse zu verkaufen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 08:19 / MEZ