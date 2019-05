ANALYSE-FLASH: HSBC belässt Orange auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Orange SA (Orange) auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Entscheidend sei, dass sich das Management des Telekomkonzerns in Frankreich und Spanien nach Qualität und nicht nur Quantität strebe, schrieb Analyst Nicolas Cote-Colisson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preissignale für Frankreich seien positiv./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

