ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Brenntag auf 58,50 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Brenntag von 50,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Frühindikatoren deuteten auf eine Stabilisierung im Marktumfeld für Chemikalienhändler hin, schrieb Analyst Rajesh Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht auf dieser Grundlage die Möglichkeit zu einer strukturellen Neubewertung. Bei Brenntag seien die optimistischen Anleger noch in der Unterzahl - im Gegensatz zum niederländischen Konkurrenten IMCD./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 12:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 03:30 / GMT

