ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Daimler Truck auf 38 Euro - 'Buy'

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX leichter -- SAF-HOLLAND macht Haldex erneutes Übernahmeangebot -- Rheinmetall bildet JV mit KMW -- Novavax, Inditex, Bayer, Porsche im Fokus

TUI-Aktie erwartet 'perfekte' Saison für Mallorca. Container-Reedereien machen sich Sorgen um Frachtraten. Deutsche Bank will Bargeldausgabe am Filialschalter reduzieren. Brenntag erwirbt Beteiligung in Saudi-Arabien. TSMC sieht weiterhin starke Nachfrage. Roche erhält bedingte EU-Zulassung für Lunsumio. Pernod Ricard peilt Wachstum an. Amazon soppt über drei Millionen gefälschte Artikel in 2021. Credit Suisse erwartet Verlust.