ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Rheinmetall auf 322 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 273,30 EUR

-0,73% Charts

News

Analysen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rheinmetall von 244 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt verkenne noch die Wachstumskontinuität des Rüstungskonzerns und Autozulieferers, schrieb Analyst Dario Dickmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neue Verteidigungspolitik in der EU sorge für viele Jahre für eine hohe Auslastung bei einer höheren Produktion./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------