ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Siemens Gamesa auf 16,80 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) von 16,50 auf 16,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei Windkraftanlagen auf See habe die Siemens-Tochter in Asien klar die Führungsrolle übernommen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies überlagere die Probleme bei Projekten an Land./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

