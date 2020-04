ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Heidelberger Druck auf 'Reduce' und Ziel auf 0,40 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 1,05 auf 0,40 Euro gesenkt. Der Einfluss der Corona-Pandemie auf den Druckmaschinenhersteller sei aktuell zwar noch unklar, berge aber das Risiko, dass die geplanten umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen nicht so einfach und im Zeitplan umzusetzen seien, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Prognosen für das Unternehmen./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 02:15 / GMT

