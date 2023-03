ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Volkswagen Vorzüge auf 'Hold' und Ziel auf 148 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat die im Dax notierte Vorzugsaktie von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde von 203 auf 148 Euro gesenkt. Investments in Autoaktien seien inzwischen noch schwieriger geworden, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Tyndall in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Eine mögliche Rezession wäre negativ, Angebotsknappheiten hätten indes zu einem gewissen Nachholbedarf geführt, doch eine teurere Kreditfinanzierung dürfte die Nachfrage belasten. Zudem sei die Preisgestaltung derzeit zwar gut für Autobauer, doch auch das könnte sich mit steigenden Angeboten wieder ändern. Er bevorzuge daher Premiumhersteller statt Autobauer wie VW, die sich auf den Massenmarkt konzentrierten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 12:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 16:31 / GMT

