ANALYSE-FLASH: Independent senkt Ziel für Airbus auf 125 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach verhängten US-Strafzöllen von 137 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die direkten Auswirkungen der von der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten Entscheidung seien seiner Ansicht nach für das Geschäft von Airbus nicht förderlich aber beherrschbar, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe aber das Risiko einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU./tih/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 09:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 10:25 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------