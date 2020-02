ANALYSE-FLASH: Independent senkt Ziel für Airbus auf 139 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Jahreszahlen von 143 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick für 2020 impliziere zudem einen deutlichen Dynamikverlust. Die Auftragssituation stelle sich jedoch nach wie vor als gut dar./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 11:05 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 12:05 / MEZ

