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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

05.05.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
67,50 EUR 4,22 EUR 6,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben der Volumenentwicklung seien insbesondere auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) besser gewesen als es der Konsens erwartet habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET

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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
10:46AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
10:01AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
27.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
20.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
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27.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
20.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

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