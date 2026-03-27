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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - 'Starker Auftragseingang'

22.04.26 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75,98 CHF 1,78 CHF 2,40%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe erneut die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob vor allem den starken Auftragseingang hervor, der von einem sehr starken Wachstum der Rechenzentren-Aufträge profitiert habe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:26ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
11:26ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09:41ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
09:31ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:26ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
11:26ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09:41ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
09:31ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
02.02.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

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