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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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02.07.26 adidas Buy UBS AG