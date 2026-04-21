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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen

24.04.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
963,50 EUR 17,50 EUR 1,85%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:46Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
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16.02.2026Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

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