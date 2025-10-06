DAX24.372 ±-0,0%Est505.614 -0,7%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,37 +1,6%Gold3.938 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro

06.10.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.445,40 EUR 2,60 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
08:16Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.09.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.09.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Adyen BV Parts Sociales BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen