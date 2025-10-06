ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
