ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach einem Medienbericht über eine Verschiebung der Auslieferung von mindestens 40 Flugzeugen an Delta Air Lines auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Bei dem Flugzeugbauer drehe sich alles um die Lagerbestände und deren Abbau, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wann genau dieser Abbau stattfinde, sei aber nicht groß entscheidend für den Anlagehintergrund. Wichtiger sei hier, die Produktion mittelfristig auf ein optimales Niveau zu bringen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 01:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 01:26 / ET

