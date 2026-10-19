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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

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Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus (Airbus SE) nach Aussagen vor der wegen anstehender Neunmonatszahlen vorgeschriebenen Schweigeperiode auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt rechnet Analystin Chloe Lemarie für die wichtigste Sparte Zivilflugzeuge mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) im dritten Quartal um 188 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf Konzernebene zu einem Rückgang von 8 Prozent geführt haben dürfte. Der Free Cashflow (FCF) dürfte laut dem am Montag vorliegenden Ausblick knapp unter der Gewinnschwelle liegen./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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