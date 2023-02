ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

(Grammatikfehler im letzten Satz berichtigt)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron (AIXTRON SE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Im Schlussquartal 2022 habe der Halbleiter-Ausrüster die Erwartungen knapp verfehlt, doch vor allem der starke Auftragsausblick sei ermutigend, schrieb Analystin Olivia Honychurch am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er liege ebenso wie das Umsatzziel deutlich über den Konsens- und ihren Schätzungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:23 / ET

