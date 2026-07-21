ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Akzo Nobel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akzo Nobel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Akzo Nobel Aktie News
Akzo Nobel Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akzo Nobel nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research