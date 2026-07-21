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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:11 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research