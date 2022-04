ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 84 Euro

Aktien in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Farben- und Lackherstellers liege über den Erwartungen, wobei der Bereich Performance Coatings enttäuscht habe, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la

