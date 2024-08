ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 310 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen und einem aufgestockten Aktienrückkaufprogramm auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Angesichts des Umstands, dass der Versicherer Ende 2024 einen neuen Strategieplan vorlegen wolle, sei er angenehm überrascht, dass die Unternehmensleitung nicht bis dahin warten wolle und das Rückkaufvolumen um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden angehoben habe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 01:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 01:28 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------