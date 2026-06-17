DAX24.931 ±-0,0%Est506.304 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +2,0%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.813 -0,3%Euro1,1459 -0,4%Öl78,49 -0,2%Gold4.249 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX stabil - 25.000 Punkte im Blick -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Chip-Aktien, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
Liquiditäts-Sensing: So erkennen Anleger die Spuren großer Investoren im Orderbuch Liquiditäts-Sensing: So erkennen Anleger die Spuren großer Investoren im Orderbuch
VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

18.06.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
208,05 EUR 1,50 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:46Amazon BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:46Amazon BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen