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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 299,88 Dollar

09.06.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Das Thema KI bleibe bei Apple evolutionär anstelle von revolutionär, schrieb Edison Lee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Worldwide Developers Conference (WWDC). Der Fokus liege darauf, KI in alle traditionellen Produkte und Services zu integrieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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