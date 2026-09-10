ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Underperform' - Ziel 263,66 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Die nun endlich angehobenen Preise auch für die iPhones der Reihen 16 und 17 dürften die Absätze weiter belasten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.