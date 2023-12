ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel sei positiv für die Aktien des weltgrößten Stahlkonzerns, der nicht involviert zu sein scheine, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dadurch nähmen die Sorgen der Anleger wegen der angespannten Bilanzlage bei ArcelorMittal ab. Hathorn sieht zudem Chancen, dass das Unternehmen seine Anteile in Gemeinschaftsunternehmen mit Nippon Steel aufstocken könnte. Die im Vergleich zu Europa deutlich höheren Bewertungen in den USA dürften zudem Spekulationen über weitere globale Fusionen und Übernahmen auslösen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 07:35 / ET