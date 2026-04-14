DAX24.200 +0,6%Est505.963 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1787 -0,1%Öl95,87 +1,1%Gold4.820 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

16.04.26 12:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
52,18 EUR 0,32 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

Nachrichten zu ArcelorMittal

DatumMeistgelesen

Analysen zu ArcelorMittal

DatumRatingAnalyst
08:01ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
23.02.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2023ArcelorMittal SellUBS AG
18.01.2023ArcelorMittal SellUBS AG
23.09.2019ArcelorMittal ReduceOddo BHF
16.10.2018ArcelorMittal SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen