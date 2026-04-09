DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +2,3%Nas23.612 +1,9%Bitcoin62.926 -0,7%Euro1,1793 +0,3%Öl95,02 -3,0%Gold4.843 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: Dow feser -- DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke -- Heideldruck profitiert von Fantasie im Drohnengeschäft -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - Ziel 2,30 Euro

14.04.26 21:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,59 EUR 0,10 EUR 4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
21:06Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
30.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
04.03.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Aroundtown SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21:06Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
04.03.2026Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
07.01.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen