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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 1650 Euro

Werte in diesem Artikel
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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML (ASML NV) auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Euro belassen. Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters mit angehobenem Ausblick. Die geplante Steigerung der Kapazität sei positiv, dies habe man aber bereits erwartet. Er geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./rob/ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
09:36 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.

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