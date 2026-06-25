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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence

26.06.26 08:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die anstehenden Phase-III-Daten der Studie gegen ATTR-Kardiomyopathie könnten zum Kurstreiber für die Briten werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Mittel Eplontersen könnte deutliche Vorteile gegenüber der bisherigen Standardtherapie aufzeigen. Im Erfolgsfall eröffnet sich laut Leuchten eine Multi-Milliarden-Dollar-Chance in einem kaum "beackerten Feld"./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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