ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 8100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AstraZeneca angesichts von Aussagen zur Effektivität eines Coronavirus-Impfstoffs auf "Hold" mit einem Kursziel von 8100 Pence belassen. Die genannten 70 Prozent Wirksamkeit seien ein Durchschnittswert zweier unterschiedlicher Impfdosierungen, von denen eine Variante deutlich wirksamer sei, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies derweil darauf, dass der Impfstoff Vorteile in der Lieferkette und beim Preispotenzial mit sich bringe./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 03:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 03:18 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------