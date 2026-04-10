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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software nach Zahlen auf 'Buy'

24.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
84,80 EUR 3,10 EUR 3,79%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ATOSS Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die operative Profitabilität im laufenden Jahr./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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