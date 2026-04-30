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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

05.05.26 20:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AXA nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers lese sich positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies vor allem auf das Volumenwachstum von 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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