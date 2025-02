ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag

Clariant delivers 16.4 % EBITDA margin in Q4; proposes CHF 0.42 distribution per share; expects modest growth and underlying profitability improvement in 2025

Clariant delivers 16.4 % EBITDA margin in Q4; proposes CHF 0.42 distribution per share; expects modest growth and underlying profitability improvement in 2025

Heute im Fokus

AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an. Post-Warnstreiks werden zwei weitere Tage fortgesetzt. Holcim meldet mehr Betriebsgewinn in 2024. Saint-Gobain hebt Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an. GSK gibt Diversity-Pläne auf.