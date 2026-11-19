Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken mit Blick auf die Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht./edh/he

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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