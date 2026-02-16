ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer angesichts eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Krebsklagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf noch verbleibende Risiken. Diese bestünden unter anderem in einer gerichtliche Genehmigung des Vergleichs und der anstehenden Prüfung des Durnell-Falls vor dem Obersten Gerichtshof der USA./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
