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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 46 Euro

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Bayer
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt./rob/la/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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