ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13:26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.