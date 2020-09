ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 91 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Nach der Berg- und Talfahrt der vergangenen zwei Monate sei die Aktie des Konsumgüterherstellers nun nicht mehr so anspruchsvoll bewertet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht aber weiter Risiken für ihre kurz- und langfristigen Schätzungen. Während die Konsensschätzungen für das dritte Quartal eine schnelle Erholung der Marke Nivea beinhalteten, sprächen Branchendaten eher für eine langsamere Entwicklung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 14:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 19:00 / ET

