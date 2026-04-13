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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

14.04.26 19:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,52 EUR -0,72 EUR -0,85%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den Zahlen für das erste Quartal habe sich der Autobauer zuversichtlich geäußert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag./rob/ajx/jha/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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