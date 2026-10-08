ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 265 Dollar

08.10.26 18:34 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:00 / EST

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Flugzeugauslieferungen im September dürften sich auf 57 bis 58 Flugzeuge belaufen haben, verglichen mit 51 im August, schrieb Sheila Kahyaoglu in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies entspräche rund 162 Auslieferungen im dritten Quartal, verglichen mit der Konsensschätzung von 168./rob/edh/he

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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