ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides, unaufgeregtes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich deutlich besser als befürchtet entwickelt./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben