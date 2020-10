ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 4,90 Euro

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 4,31 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Im Augenblick bewege sich das Kreditinstitut in ruhigem Fahrwasser, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im abgelaufenen Jahresviertel dürften das gut gelaufene Privatkundengeschäft sowie niedrigere Kreditkosten und die mit den Gewerkschaften vereinbarten Stellenstreichungen die Resultate gestützt haben./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 09:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 09:20 / ET