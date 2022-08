ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Resultate des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Dies stütze seine positive Einschätzung der Aktie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 02:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 02:01 / ET

